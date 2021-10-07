Hemşireyi korumak isterken öldüresiye dayak yedi! O anlar kamerada
Kocaeli İzmit’te bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan güvenlik personeli, kadın hemşireyi korumak isterken darp edildi. Güvenlik görevlisi başından geçenleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ziyaret saatinin sona ermesiyle servisten çıkarılan üç kişiden biri, iddialara göre nöbetçi kadın hemşireye "Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum" dedi.
Akşam saati olduğu için doktor olmadığını dile getiren hemşireye, "Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin" diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü gören güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı.
O esnada deliye dönen biri kadın 3 saldırgan Deniz'in boğazını sıkarak kafasını 3-4 defa duvara vurdu. Aldığı darbe ile bayılıp yere yığılan güvenlik görevlisinden hıncını alamayan saldırgan yerde baygın yatan Deniz'e "Sen daha ölmedin mi?" diyerek darp etmeye devam etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine emniyet güçleri saldırganı ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik personeline dehşeti yaşatan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Başından geçenleri anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarına engel olamadı.
"BOĞAZIMI SIKARAK KAFAMI DUVARA 3-4 DEFA VURDU"
Olay anını anlatan Bülent Deniz, kafası duvara vurulduktan sonra kendinden geçtiğini belirterek, "Saat 20.30 sıralarında rutin olarak servisleri boşaltıyoruz. Servisleri boşaltırken arkadaşın odada olduğunu gördük. Onları her zamanki gibi dışarıya çıkardık. Daha sonra arkadaş 'Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum' dedi. Bu yüksek sesle olunca o akşamki nöbetçi hemşiremiz olaya müdahil oldu. Akşam doktorun olmadığını, sabah müsait bir zamanda imzayla birlikte hastasını çıkarabileceğini söyledi. Daha sonra hastanın yakını bu konuya itiraz ederek 'Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin' dedi. Hemşire arkadaşımıza yüksek sesle seslenince, üzerine doğru hareket edince biz mecburen müdahale etmek zorundayız. Müdahale ederken arkadaş boğazımı sıkarak duvara 3-4 defa vurdu. Kendimden geçtim" dedi.
"BU ARKADAŞ ÖLDÜ MÜ ÖLMEDİ Mİ?"
İnsanların bu tarz davranışlar sergilemesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Deniz, "Biz burada mutlu günlerinde, iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız, bize neden bu şekilde tavır aldıklarını bilmiyorum. Arkadaşlarım söylüyor; ben olayın devamını hatırlamıyorum ama yerdeyken bir daha tekrar gelerek 'Bu arkadaş öldü mü, ölmedi mi?' demiş. Arkamda duran başta il sağlık müdürüme, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızdaki bu öfke nedir? İnsanları anlayamıyoruz. Sabırlı olmalarını istiyoruz. Bizlerin onlar için olduğumuzu insanlarımız bilsin. Onların en ufak canı yandığı zaman ilk müdahale eden bu gördüğümüz arkadaşlarımız" diye konuştu.
"SADECE SALDIRI DEĞİL ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLAN EYLEMDİR"
Güvenlik görevlisine yapılan saldırının öldürmeye teşebbüs olduğunun altını çizen Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli il Başkanı Sedat Balkan, "Maalesef şu an sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten bunu kelimelerle anlatmak işe yarayacak durum değil. Buradaki arkadaşımıza yapılan saldırı normal bir saldırı değil. Hastane yönetimine teşekkür ediyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını göndererek anında müdahale etti. Saldıran kişi şuanda tutuklu yargılanıyor. Hastane yönetiminin kamera kayıtlarını göndermesi çok güzel bir davranış oldu. Sadece saldırı değil, öldürmeye teşebbüs olan eylemdir. Zaten polis de bunun kararını vermiş. Bu saatten sonra da sendika olarak bu tarz olayların devam etmemesi için arkadaşımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Yerde yatan arkadaşımıza tekrar 'Sen ölmedin mi?' diye vurmaları gaddarca bir davranıştır" şeklinde konuştu.
"CEZASIZ KALMADIĞI SÜRECE BU TARZ OLAYLARIN DURULMAYACAK"
Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Balkan, "Soruşturma devam ettiği sürece, biz de olayın içerisinde ve soruşturmanın takipçisi olacağız. Temizlik işçisinden tutun, güvenlik görevlisine kadar, bu arkadaşlarımız hep hastalarla birlikte. Bizim devletimize güvenimiz sonsuz, inanıyorum ki bu arkadaşların hiç biri cezasız kalmayacak. Cezasız kalmadığı sürece bu tarz olayların durulmayacağına eminim" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan darp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yanında bulunan şahıslar ille güvenlik görevlisinin boğazını sıkması ve duvara doğru götürmesi yer alıyor. Aldığı darbeler ile yere yığılan güvenlik görevlisinin yardımına ise hastane personeli ve vatandaşlar koşuyor. Yerde baygın vaziyette yatan güvenlik görevlisinin yanına gelen şahsın tekrar hamle yaptığı görüntülerde yer alıyor.
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