Hemşireyi korumak isterken öldüresiye dayak yedi! O anlar kamerada

Olay Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ziyaret saatinin sona ermesiyle servisten çıkarılan üç kişiden biri, iddialara göre nöbetçi kadın hemşireye "Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum" dedi.

Akşam saati olduğu için doktor olmadığını dile getiren hemşireye, "Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin" diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü gören güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı.