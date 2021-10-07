Off-Road aracı dereye uçtu! Mahsur kalanlar camdan çıkarıldı

Sürücü Mehmet Sinan Bilen, "Arkadaşlarla pikniğe gidiyorduk. Karasu Nehri'nin karşısında güzel bir alan gördük, orada piknik yapalım dedik. Aracımız off-road aracı olduğu için karşıya geçeriz diye düşündük. Nitekim geçtik ama tam çıkmak üzereyken çamura saplandık. Kurtulmaya çalışırken suda mahsur kaldık. Sağ olsun kulüpten arkadaşlar bizi kurtardı. Şu an iyiyiz bir sıkıntımız yok" dedi.

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