Temizliğe gittiği evde cesedi bulundu! Ölüm sebebi ortaya çıktı

Nazmiye Çavdar, geçen sabah sularında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde doktor M.G.'nin evine temizlik yapmaya gitti. Çavdar'a ulaşamayan yakınları, M.G. ve ailesi ile irtibata geçti. Eve giden aile, Çavdar'ı balkonda yerde yatarken buldu. İhbarla adrese gelen 112 ekipleri, Çavdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Çavdar'ın ilk incelemede, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesin sonucun da otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Savcılığın, Çavdar'ın ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü'nde memur olan Orhan Çavdar'ın eşi Necmiye Çavdar'ın cenazesi, Olukyanı köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.