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Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti

İHA
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Giriş: 07.10.2021 17:27
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli güvenlik personeli, kadın hemşireyi korumak isterken saldırıya uğradı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı. Darp anları ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziyaret saatinin dolmasıyla servisten çıkarılan 3 kişiden biri, iddialara göre nöbetçi kadın hemşireye 'Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum' dedi. Akşam saati olduğu için doktor olmadığını belirten hemşireye, 'Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin' diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü fark eden güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı. O sırada gözleri dönen 1'i kadın 3 saldırgan Deniz'in boğazını sıkarak kafasını 3, 4 kez duvara vurdu. Aldığı darbeyle bayılıp yere yığılan güvenlik görevlisinden hıncını alamayan saldırgan yerde baygın yatan Deniz'e 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek vurmaya devam etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri saldırganı ve yanındaki iki şahsı gözaltına aldı. Güvenlik görevlisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı.
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