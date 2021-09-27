Aydın’da engelli öğrenciye darp iddiası delillerle kanıtlandı
Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde görev alan Aslı Gümüş'ün (38), 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet gösterdiği iddiasıyla tutuklanmasına yol açan görüntüler ortaya çıktı.
Aydın Sultanhisar'da bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül tarihinde yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet gösterdiği öne sürüldü.
Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kamera kayıtlarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı gün yüzüne çıktı.
Gümüş ile ilgili idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusu yapıldı.
Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da iddia edildi.
Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkeme tarafından tutuklandı.
İDDİALARI REDDETTİ
Gümüş'ün, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.
DARP ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Gümüş'ün engelli çocuğa şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Gümüş'ün, odanın kapısında sandalyede otururken yanında yerde yatan engelli bir çocuğun bacağını çimdiklemesi üzerine sinirlenip, yüzüne ayağı ile vurduğu, ardından kollarından tutup üzerine bastırdığı görüldü.
Gümüş'ün, engelli çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği, bir şeyler konuştuktan sonra kalkıp tekrar sandalyesine oturduğu da görüntülerde yer aldı.
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