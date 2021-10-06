Hakimden ‘pes’ dedirtecek davranış! Eşini tekme ve yumruklarla darp etti
İstanbul'da görev alan bir hakim, anlaşmazlık yaşadığı eşini tekme ve yumruklarla dövdü. Mağdur kadın, tedavi olduktan sonra savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında çiftin oğlu, meydana gelen darp olayına şahitlik etmek istemedi. Mağdur kadın, soruşturma sürerken şikâyetinden vazgeçse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim ile ilgili ‘Eşe Karşı Kasten Yaralama' suçundan dava açıldı.
Kadına karşı aile içi şiddet kültürel, dini, toplumsal, coğrafi ve ekonomik sınır tanımayan bir hak ihlali olarak varlığını bütün dünyada devam ediyor. Bu defa kadına şiddet İstanbul'da bir erkek hakimden geldi. Esenyurt ilçesinde ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hakim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A.(44) ile ailevi sebeplerle tartışma yaşadı.
TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI
Yaşanan tartışma sırasında hakim, iddiaya göre aynı yastığa baş koyduğu karısını darp etmeye başladı. M.A., oğlunun gözü önünde annesini tekme ve yumruklarla dövmeye devam etti. Talihsiz kadın hastanede tedavi gördü. Aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa başvuran S.A., kocasının cezalandırılmasını istedi.
ÇOCUKLARI ŞAHİT OLMAK İSTEMEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan hakim, eşini darp etmediğini iddia etti. Soruşturmada tanık olarak dinlenmesi istenen çiftin oğlu ise darp olayına tanıklık etmek istemedi. Soruşturma devam ederken, S.A., savcılığa başvurarak, dosyaya şikâyetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Fakat, M.A.'nın eşine karşı işlediği suç, 'şikayete tabi suç' kapsamında değildi. Bu nedenle savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda M.A. hakkında, 'Eşe Karşı Kasten Yaralama' suçundan dava açıldı. Hakim koca, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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