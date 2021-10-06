Hakimden ‘pes’ dedirtecek davranış! Eşini tekme ve yumruklarla darp etti

Kadına karşı aile içi şiddet kültürel, dini, toplumsal, coğrafi ve ekonomik sınır tanımayan bir hak ihlali olarak varlığını bütün dünyada devam ediyor. Bu defa kadına şiddet İstanbul'da bir erkek hakimden geldi. Esenyurt ilçesinde ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hakim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A.(44) ile ailevi sebeplerle tartışma yaşadı.