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Metrobüste cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Giriş: 05.10.2021 10:53
Olay, 13 Ağustos Ataköy Metrobüs istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.15 sıralarında metrobüs ile yolculuk eden U.İ isimli bir şahıs indiği sırada cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. O esnada koltuğa oturan başka biri de telefonu aldı. İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı A.R. (25) isimli yabancı uyruklu şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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