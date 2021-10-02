Liseli Arda Yurtseven ormanda ölü bulunmuştu! Ailesinden duygulandıran hareket
İstanbul'da kayıp olarak aranan Arda Yurtseven, aradan geçen 3 günün ardından ölü bulunmuştu. 17 yaşında hayata veden eden genç adamın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ailesinin anlamlı hareketi ise herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Kayıp olarak aranan lise öğrencisi Arda Yurtseven'in ölümü Türkiye'yi ağlattı. Ailesinin anlamlı hareketi herkesi duygulandırdı. Üzüncü olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da yaşandı.
İstanbul Kartal'da yaşayan16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı.
Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşıldı. Bunun üzerine ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Arama sırasında Arda Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
'AĞAÇTA ASILI BULUNDU'
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerinin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
MAVİ BALİNA İDDİASI!
Talihsiz gencin ölümünün ardından ise Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı.
Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine açıklamalar yaptı.
"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"
Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
'CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?'
Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi.
Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bıraktı mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"
'ÇOK DURDUNGU'
Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.
İstanbul Kartal'da bisikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 3 günün ardından Aydos Ormanı'ndan agaca asılı halde cansız bedenine ulaşılan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in babası Hakkı Yurtseven, evladının lise sıralarında okuduğu ders kitaplarını ihtiyaç sahipleri için mahalle muhtarlığına bağışladı.
Genç Arda'nın şok ölümü ise başta ailesi olmak üzere İstanbul'u yasa boğmuştu. Baba Hakkı Yurtseven, Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan oğlunun ders kitaplarını ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaşadığı Esentepe Mahallesi'nin muhtarlığına bağışladı.
Duygulandıran hareketi sosyal medya hesabından paylaşan Esentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Kula "Geçtiğimiz günlerde vefatı ile hepimizi üzüntüye boğan kardeşimizin en son kullandığı kitapları babası Hakkı Yurtseven tarafından arkadaşları okusun diye muhtarlığımıza teslim edildi. Arda kardeşimizin ailesinin bu davranışı beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.
MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?
Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.
50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.
Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.
Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı.
Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.
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