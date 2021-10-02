Liseli Arda Yurtseven ormanda ölü bulunmuştu! Ailesinden duygulandıran hareket

"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?'

Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi.

Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bıraktı mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"