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İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da 4 gün sonra ölü bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da 4 gün sonra ölü bulundu!

Son dakika... Türkiyeİstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Kahreden bir olay da Isparta'da yaşandı. 17 yaşındaki Alişan Soylu, gezmek için dışarı çıkacağını söyledi ve bir daha dönmedi. Alişan'dan haber alamayan ailesinin kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler günlerce genci aradı. Arama çalışmalarının 4. gününde Alişan'dan acı haber geldi. Gencin cansız bedeni, zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında bulundu. Ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde sırra kadem basmıştı.

ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU
Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ALİŞAN SOYLU DA SIRRA KADEM BASMIŞTI
Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.

Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.

Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.

Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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