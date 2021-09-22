Son dakika: İstanbul'da kaybolan Arda Yurtseven'den kahreden haber: Aydos Ormanı'nda ağaçta asılı halde ölü bulundu
Son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den kahreden haber geldi. Yurtseven'in cesedi Aydos Ormanı'nda ağaçta asılı halde bulundu.
Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.
PAZARTESİ GÜNÜ KAYBOLDU
Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.
BİSİKLETİ BULUNDU
AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
CESEDİ AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
ÖLÜM NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
- Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?
- Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı?
- 3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama
- MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?
- 383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!
- Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
- Margün halka arz eşit mi oransal mı? Margün (Maren) halka arz hangi bankada, hisse fiyatı ne kadar?
- PA son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?