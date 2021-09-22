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Son dakika: İstanbul'da kaybolan Arda Yurtseven'den kahreden haber: Aydos Ormanı'nda ağaçta asılı halde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da kaybolan Arda Yurtseven’den kahreden haber: Aydos Ormanı’nda ağaçta asılı halde ölü bulundu

Son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den kahreden haber geldi. Yurtseven'in cesedi Aydos Ormanı'nda ağaçta asılı halde bulundu.

Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.

PAZARTESİ GÜNÜ KAYBOLDU
Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.



BİSİKLETİ BULUNDU
AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.


CESEDİ AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.


ÖLÜM NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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