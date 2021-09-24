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Şok iddia! Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi Mavi Balina mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Şok iddia! Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi Mavi Balina mı?

Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir? İstanbul’un Kartal ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölüm sebebi gündeme oturdu. Yurtseven’in ölümünde “Mavi Balina” şüphesi öne çıktı. Bisikletiyle evinden ayrıldıktan sonra bir araçta asılı bulunan Arda Yurtseven’in dayısı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yurtseven’in dayısı, cinayet şüphesi olmadığını söyledi.

Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir? Mavi Balina oyunu iddialarının ardından Arda Yurtseven nasıl öldü sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Kartal'da ölü bulunduktan sonra sosyal medya gündemine oturan Yurtseven'in ölümü ile ilgili belirsizlik sürüyor. 16 yaşındaki lise öğrencisi, bir ağaca asılı halde ölü bulunmuştu. Peki; Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?

ARDA YURTSEVEN NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Kartal'da yaşayan16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı.

"AĞAÇTA ASILI BULUNDU"

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MAVİ BALİNA İDDİASI!

Talihsiz gencin ölümünün ardından ise Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine açıklamalar yaptı.

"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?"

Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi.

Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"

"ÇOK DURDUNGU"

Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.

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