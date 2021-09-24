Şok iddia! Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven ölüm sebebi Mavi Balina mı?

MAVİ BALİNA İDDİASI!

Talihsiz gencin ölümünün ardından ise Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine açıklamalar yaptı.

"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.