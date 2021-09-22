Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?

ARDA YURTSEVEN KİMDİR?

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındadır.