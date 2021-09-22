Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?
İstanbul'un Kartal ilçesinde 3 gündür kayıp olan Arda Yurtseven'den acı haber geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yurtseven bir ormanda ölü bulundu. Arda Yurtseven neden öldü sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Olayda cinayet ihtimal üzerinde de durulurken Arda Yurtseven katili kimdir? Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir? Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir? Arda Yurtsever neden öldü? Arda Yurtseven katili kimdir? İstanbul Kartal'da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in bulunması için sosyal medya adeta seferber olmuştu. Genç çocuğun ölüm haberinin gelmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Ormanda cesedi bulunan Arda Yurtseven'in ölüm sebebi nedir? Arda Yurtsever neden öldü?
ARDA YURTSEVEN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün arama yapıldı.
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
ARDA YURTSEVEN KİMDİR?
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındadır.
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