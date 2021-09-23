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Cesedi bulunan Arda Yurtseven’in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı: Nasıl kıyabildiler sana

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Cesedi bulunan Arda Yurtseven’in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul’un Kartal ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in ormanlık alanda cesedi bulundu. Türkiye'yi yasa boğan liseli Arda'nın arkadaşının sosyal medya hesabı (twitter) üzerinden paylaştığı sözler yürek dağladı.

Kartal ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den yürek yakan haber geldi.

Genç adamın cesedi ormanlık alanda bulundu. Ölümüyle yakınlarını hüzne boğan Yurtseven'in arkadaşının sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürek dağladı.

İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçen pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, emniyete giderek kayıp başvurusu yaptı.

CEP TELEFONU SİNYALİNDEN BULUNDU

Gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

AĞACA ASILIYDI

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

OKULUNDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den günlerdir haber alınamıyordu.

Son olarak Kartal'ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in kursa gitmek için evinden ayrıldığı öğrenilmişti.

"ÖZÜR DİLERİZ SENİ KORUYAMADIK"

Lise öğrencisi Arda Yurtseven ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Eski sınıf arkadaşı Gökçe isimli arkadaşı sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Canım eski sınıf arkadaşım, nasıl kıyabildiler sana, nasıl kıyabildin kendine? Ağlamaktan gözlerim kuruyacak çok özür dileriz seni koruyamadık canım benim.. Asla unutmayacağım."

MAVİ BALİNA İDDİASI!

Öte yandan Arda'nın ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Liseli gencin birçok çocuğu ölüme sürükleyen Mavi Balina oynadığı ileri sürüldü.

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