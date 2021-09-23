Cesedi bulunan Arda Yurtseven’in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı: Nasıl kıyabildiler sana

"ÖZÜR DİLERİZ SENİ KORUYAMADIK"

Lise öğrencisi Arda Yurtseven ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Eski sınıf arkadaşı Gökçe isimli arkadaşı sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Canım eski sınıf arkadaşım, nasıl kıyabildiler sana, nasıl kıyabildin kendine? Ağlamaktan gözlerim kuruyacak çok özür dileriz seni koruyamadık canım benim.. Asla unutmayacağım."