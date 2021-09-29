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Savcılık Azra için adli tıptan rapor istedi: Parçalanırken sağ mıydı?

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Savcılık Azra için adli tıptan rapor istedi: Parçalanırken sağ mıydı?

Antalya’da 28 Temmuz tarihinde kaybolan ve kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), iş adamı Mustafa Murat Ayhan tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Adli tıbba Azra'nın kesin ölüm sebebini soran savcılık, genç kızın canlıyken mi veya öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının belirlenmesini istedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz tarihinde evden çıktıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'ndan haber alamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu Azra'yı aramaya başladı, emniyete kayıp ihbarı verdi. Sosyal medya üzerinden de Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

13 PARÇAYA BÖLDÜ "BANYOYA GÖTÜRÜP PARÇALARA AYIRDIM"

Mustafa Murat Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu banyoda boğup, öldürdüğünü, 13 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

Azra'nın 28 Temmuz'da kendisini aradığını ifade eden Ayhan, "Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara ayırdım" dedi.

KAFATASI VE SOL KALÇASI BULUNAMADI

Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi.

Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçası tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan ise tutuklandı.

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