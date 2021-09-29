Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid, sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına geliyor. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla ikamet ettikleri şehirlerdeki birçok camide namaz kılıp dua edecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek? İşte merak edilenler...

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet'ten yapılan Mevlid Kandili paylaşımı şöyleydi; O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.