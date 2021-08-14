16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yakınının paylaşımı yürek dağladı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yakınının paylaşımı yürek dağladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
ABONE OL
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun yakınının paylaşımı yürek dağladı

Son dakika! Antalya'da kayıp olarak aranan katledildiği ortaya çıkmıştı. En yakının sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yürek dağladı.

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledişiline ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı.

Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun en yakını Twitter'dan paylaştı! İşte ayrıntılar...

5 PARÇAYA BÖLDÜ

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

İLK İFADESİ

Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik.

Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi.

Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VÜCUDUNA JİLETLE….

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

Kızlarının korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrenen Haytaoğlu Ailesi sinir krizi geçirdi.

''ONA KİM NASIL KIYDI?"

Abla Ezgi Haytaoğlu'nun "Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı" çığlıkları yürekleri dağladı.

Ayrıca katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde kasap bıçağı ile kestiği ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın cesedinin parçalarını Kepez'deki ormanlık alanda bulunmaması için 5 ayrı noktaya gömdüğü anlaşıldı.

KATİL İTİRAF ETTİ

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hunharca öldürülmesi tepki çekti. Ailesi ve yakınları katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızın öldürülmesi büyük yankı uyandırdı.

''PES ETMEYECEĞİM"

Azra'nın ablası Ezgi'nin Twitter paylaşımı ise yürek dağladı: "Babandan seni aldılar annem, pes etmeyeceğim"

Azra’nın acılı annesi konuştu! Canice katledildi AZRA'NIN ACILI ANNESİ KONUŞTU! CANİCE KATLEDİLDİ

Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan acı haber AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NDAN ACI HABER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA