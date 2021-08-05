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Haberler Galeri Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı

Antalya'da katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kadını vahşice katleden katil Mustafa Murat Ayhan'nın eski kız arkadaşının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen kadın Ayhan tarafından defalarca kez işkenceye uğradığını anlattı. Azra Gülendam'ın katili Ayhan, eski kız arkadaşının vücuduna jiletle ismini yazmaya çalışmış.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.08.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:08
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı
Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Kızını toprağa veren acılı baba, "Kızım melek oldu.
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı

Bundan sonra tek amacım 'Başka Azra'lar ölmesin' diye mücadele etmek" dedi. 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu Seyir Terası ormanlık alanda bulundu.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı
Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından aile, Azra'nın cansız bedenini alarak Osmaniye'ye götürdü. Genç kızın cenazesi, Sofular Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı
Üzerine dev Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı

'YAVRUMU DAĞLARDAN TOPLADIM'
Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğu idi. Melek oldu. Bundan sonra başka Azralar ölmemesi için mücadele edeceğim. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.