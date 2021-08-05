Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı

'YAVRUMU DAĞLARDAN TOPLADIM'

Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğu idi. Melek oldu. Bundan sonra başka Azralar ölmemesi için mücadele edeceğim. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.