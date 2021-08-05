05 Ağustos 2021, Perşembe
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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı konuştu: Jiletle adını vücuduma kazımaya çalıştı
Antalya'da katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kadını vahşice katleden katil Mustafa Murat Ayhan'nın eski kız arkadaşının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen kadın Ayhan tarafından defalarca kez işkenceye uğradığını anlattı. Azra Gülendam'ın katili Ayhan, eski kız arkadaşının vücuduna jiletle ismini yazmaya çalışmış.
Giriş Tarihi: 05.08.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:08
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