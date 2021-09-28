Tartıştığı adamı 12’nci kattan attı: Yalvarırım beni tutuklamayın

TANIK DİNLENDİ



Duruşmada tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, "İlyas Demirci, 'Bana ne soruyorsun?' dedi. Hırpalar gibi genç arkadaşın sırtına vurdu. Aralarında münakaşa oldu. Genç arkadaş bana baktı, müdahale etmedim. Oradan ayrıldılar. Çağdaş Boyalı sonradan tekrar geldi ve İlyas Demirci'yi tanıyıp tanımadığımızı sordu. Yandaki ofiste çalışan biri, Demirci'nin nereye gittiğini tarif etti. Biraz zaman geçtikten sonra peşinden gittim. O esnada beyefendiyi aşağı düşerken gördüm. Aralarında düşme öncesi yaşananları görmedim. Demirci, 12'nci kattan, 11'inci kata düştü. Genç arkadaşa niye yaptığını sorduğumda, 'Kendisi düştü' dedi" şeklinde konuştu.

MAHKEME SAVCININ TALEBİNİ KABUL ETMEDİ



Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmasını talep eden duruşma savcısı, suçun "Kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek davanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

"CANIMA KIYIN DAHA İYİ" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ



Talebi duyan sanık Çağdaş Boyalı gözyaşlarını tutamayarak "Babam kanser hastası. Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi. Şikayetçi İlyas Demirci'nin eşi ise sanığa, "Biz 7,5 aydır öldük, öldük dirildik" diyerek tepki gösterdi.

DURUŞMA ERTLENDİ



Dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tutuklama talebini reddeden mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verdi. Görevsizlik talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.