Tartıştığı adamı 12’nci kattan attı: Yalvarırım beni tutuklamayın
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atarak 11'inci kata düşerek sakat kalmasına yol açtığı iddiasıyla 4 sene 6 aya kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı, mahkemede gözyaşı döktü. Savcının tutuklanması talebi üzerine zanlı Boyalı, "Yalvarırım size beni tutuklamayın. Canıma kıyın daha iyi" dedi. Olayın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 62 yaşındaki İlyas Demirci ise zanlının tutuklanmamasına tepki gösterdi.
Şişli'de bir iş merkezinde anlaşmazlık yaşadığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı sebebiyle 4 sene 6 aya kadar hapsi istenen zanlı hakim karşısına çıktı. Mahkemenin, duruşma savcısının tutuklama talebini kabul etmemesinin ardından açıklama yapan esnaf İlyas Demirci, "Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" diye konuştu.
"GÖĞSÜMDEN TUTUP İTMEYE BAŞLADI"
Savunma yapan zanlı Çağdaş Boyalı, "Olay günü babamın kredi kartı borcunu yatırmak için Perpa Ticaret Merkezi'ne gitmiştim. Sonra üst kattaki lavaboya çıktım. Orada tanımadığım bir beyefendi gördüm. 'Ne yapıyorsun' diyerek sinkaflı sözler söyleyerek, bana doğru gelmeye başladı. Yolumu değiştirdim. Daha sonra beni yanına çağırarak, yine sinkaflı sözler söyledi. Göğsümden tutup itmeye başladı. Elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'Bana niye vurdun?' diye sordum. Üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.
"10 DAKİKA BOYUNCA BENİ YUMRUKLADI"
Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen İlyas Demirci, "Perpa Ticaret Merkezi'nin 13'üncü katında iş yerim vardı. Bu şahsın yanında kendisi gibi vahşi birkaç kişi daha vardı. Onları görünce çekindim. Alt kata tuvalete indim. Tuvaletten çıkınca karşımda gördüm. 'Ne yapıyorsun burada?' diye sorup birkaç tokat attım. Bunun üzerine bana vurmaya başladı. 10 dakika boyunca beni yerde yumrukladı. Sonra da beni yere attı. Kulağım patlamıştı, kulağımı diktiler. İşitme kaybı oluştu. Sağ kulağım artık duymuyor. Bacağımdan kalçama kadar 16 platin takıldı. Vücudumda 40 yerde kırık ve 100'ün üstünde dikiş var. Sanık burada yalan söylemekte. Kendisini tanımıyorum. Tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.
TANIK DİNLENDİ
Duruşmada tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, "İlyas Demirci, 'Bana ne soruyorsun?' dedi. Hırpalar gibi genç arkadaşın sırtına vurdu. Aralarında münakaşa oldu. Genç arkadaş bana baktı, müdahale etmedim. Oradan ayrıldılar. Çağdaş Boyalı sonradan tekrar geldi ve İlyas Demirci'yi tanıyıp tanımadığımızı sordu. Yandaki ofiste çalışan biri, Demirci'nin nereye gittiğini tarif etti. Biraz zaman geçtikten sonra peşinden gittim. O esnada beyefendiyi aşağı düşerken gördüm. Aralarında düşme öncesi yaşananları görmedim. Demirci, 12'nci kattan, 11'inci kata düştü. Genç arkadaşa niye yaptığını sorduğumda, 'Kendisi düştü' dedi" şeklinde konuştu.
MAHKEME SAVCININ TALEBİNİ KABUL ETMEDİ
Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmasını talep eden duruşma savcısı, suçun "Kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek davanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.
"CANIMA KIYIN DAHA İYİ" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Talebi duyan sanık Çağdaş Boyalı gözyaşlarını tutamayarak "Babam kanser hastası. Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi. Şikayetçi İlyas Demirci'nin eşi ise sanığa, "Biz 7,5 aydır öldük, öldük dirildik" diyerek tepki gösterdi.
DURUŞMA ERTLENDİ
Dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tutuklama talebini reddeden mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verdi. Görevsizlik talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.
"BENİ YATAĞA MAHKUM ETTİ ONA DA ÖZGÜRLÜĞÜ HEDİYE ETTİ"
Duruşma sonrasında adliyeden tekerlekli sandalyesiyle çıkan İlyas Demirci, güvenlik görevlilerinin yardımıyla merdivenlerden meydana çıkarıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Demirci, olayın 7,5 ay önce başına geldiğini belirtti. Demirci, "Perpa Ticaret Merkezinde lavaboya giderken bir cani tarafından takip edildim ve 12'nci kattan aşağı atıldım. 7,5 aydır maalesef yatıyorum, ayağa bile kalkamadım. Bugün de mahkememiz vardı, adaletin ailece tecelli edeceğini umduk. Ama bu cani tutuklanmadı. Önümüzdeki ayın 21'ine attı duruşma. Savcı tutuklanmasını talep etti, ama hakime hanım tutuklanmamasını talep etti. Takdir onların ama biz vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini temenni ederdik, maalesef bugün olmadı. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" dedi.
"ARTIK YÜRÜMEŞANSIM HİÇ YOK"
İlyas Demirci olay sonrasında hastanelerde yoğun kemik tedavisi gördüğünü, ayaklarındaki uyuşukluk için tedavi gördüğünü ve yürüyemediğini belirterek "40'ın üzerine kırık var, 16'ya yakın bütün kalçamdan aşağı platin var. Yaşım 62 artık, iyileşmesi de zor biraz. Doktorum çok üzücü bir haber söyledi. 2 santimin üzerinde ayağımda kısalma var. Artık yürüme şansım hiç yok. Tek temennimiz adaletin tez tecelli etmesi" dedi. Bir yıldır çalışamadığını da ifade eden Demirci, ağır tedavi masraflarının olduğunu, arabalarını sattıklarını ve borç toplayarak kendisini tedavi etmeye çalıştığını ve geçinmeye çalıştığını söyledi. Demirci, sanığın tutuklanmasını talep ettiğini de vurgulayarak "Beni tutup aşağı attıysa bu yarın başka birini de atabilir, belki de size denk gelebilir. En azından böyle insanların ıslah olması açısından. Bana yaptı belki başkasına yapmasın" dedi.
4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021'de günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede Çağdaş Boyalı hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
MÜŞTEKİ HAKKINDA DA AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Öte yandan şüpheli Çağdaş Boyalı da kendisine tokat attığı iddiasıyla müşteki İlyas Demirci'den şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinde de şüpheliye tokat attığı görülen İlyas Demirci hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı. Ancak bu suç, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle İlyas Demirci hakkındaki dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…
- 6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…
- Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman?
- Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?
- POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?
- Engin Karaaslan kimdir? Etkisiz hale getirilen terörist Engin Karaaslan kim, neden aranıyordu?
- Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?
- Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ş.L Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?