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Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayıyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yeni açıklama

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayıyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yeni açıklama

Son dakika haberi: Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bir televizyon programında Gaziantep'te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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