Koronavirüs testim pozitif ama sıfır belirtim var dese karantinadan kurtulamadı! Testler karışmış olabilir bahanesi

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI



Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

SIFIR BELİRTİM VAR



Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi. Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.