Koronavirüs testim pozitif ama sıfır belirtim var dese karantinadan kurtulamadı! Testler karışmış olabilir bahanesi
Üniversite diploması almak için Mardin'den Kırıkkale'ye giden koronavirüslü Cemil S. sıfır belirtisi olduğunu ve koronavirüs testlerinin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.
Kırıkkale'de apart evde yakalanan koronavirüslü 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.
KORONAYA RAĞMEN SEYEHAT
Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi. Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.
TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
SIFIR BELİRTİM VAR
Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi. Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- meb.gov.tr: 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır? 15 bin öğretmen atama başvuru ve tercih ekranı!
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...
- 18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?