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Koronavirüs testim pozitif ama sıfır belirtim var dese karantinadan kurtulamadı! Testler karışmış olabilir bahanesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Koronavirüs testim pozitif ama sıfır belirtim var dese karantinadan kurtulamadı! Testler karışmış olabilir bahanesi

Üniversite diploması almak için Mardin'den Kırıkkale'ye giden koronavirüslü Cemil S. sıfır belirtisi olduğunu ve koronavirüs testlerinin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.

Kırıkkale'de apart evde yakalanan koronavirüslü 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.

KORONAYA RAĞMEN SEYEHAT

Mardin'den Kırıkkale'ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi. Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S'nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki apart eve gelerek, Cemil S'nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

SIFIR BELİRTİM VAR

Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi. Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S'yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı.

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