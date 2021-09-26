İşte Şanlıurfa’daki Aziz Erkan cinayetinin sır perdesi aralandı! Kayıp kızı Esra Erkan’ın da izine ulaşıldı...

Olay, 20 Eylül'de Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı.

Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu.