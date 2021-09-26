Dilek Albayrak'ın istismar edilmesi hakkında son dakika gelişmesi! Dilek Albayrak kimdir? Dilek Albayrak olayı ne?
Katıldığı canlı yayında anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilek Albayrak'ın iddiaları hakkında Gaziantep Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada Albayrak'ın iddialarına ilişkin takibin sürdüğü ve adli sürecin devam ettiği belirtildi. Dilek Albayrak katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada 12 yaşından beri annesinin kendisini ismismar ederek başka erkeklerle para karşılığı beraber olmaya zorladığını söylemişti. Peki, Dilek Albayrak kimdir? Dilek Albayrak olayı ne? İşte tüm detaylarıyla Dilek Albayrak olayı...
Katıldığı televizyon programında anlattıklarıyla gündem olan Dilek Albayrak hakkında Gaziantep Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtilirken, adli sürecin devam ettiği ifade edildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR
DİLEK ALBAYRAK: 12 YAŞINDAN BERİ ANNEM BENİ SATIYOR
"12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek başını gelenleri anlatırken "Babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" ifadelerini kullanmıştı.
KÜÇÜK KARDEŞİMİ DE KULLANACAKLAR
Ekmek karşılığında satıldığını ifade eden Dilek Albayrak, "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" demişti.
KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI
Dilek Albayrak'ın kocası Bahattin Albayrak "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." dedi. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine tepki gösterdi.
1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA...
Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.
DİLEK ALBAYRAK KİMDİR?
Dilek Albayrak, 2003 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 17 yaşında olan Albayrak, Bahattin Yanık ile evlidir.
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