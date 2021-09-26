SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya'da büyük ayıp

Son dakika haberi: Antalya'da otomobilinin direksiyonunda fenalaşan Çetin Gamsız (61) hayatını kaybetti. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gamsız'ın ablası üzüntü yaşarken, çevrede toplanan kalabalık ise cenazeyi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir kadının cenazeyi eğilerek görmeye çalışması dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 23:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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