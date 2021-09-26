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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya'da büyük ayıp

Son dakika haberi: Antalya'da otomobilinin direksiyonunda fenalaşan Çetin Gamsız (61) hayatını kaybetti. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gamsız'ın ablası üzüntü yaşarken, çevrede toplanan kalabalık ise cenazeyi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir kadının cenazeyi eğilerek görmeye çalışması dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 23:27
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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya’da büyük ayıp

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Gamsız'ın kendisine ait park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya’da büyük ayıp

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya’da büyük ayıp

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız'ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.

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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya’da büyük ayıp

'EĞİLEREK CENAZEYE GÖRMEK İSTEDİ'
Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi.

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SON DAKİKA! Direksiyonunda ölü bulundu! Bakın görenler ne yaptı | Antalya’da büyük ayıp

Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.