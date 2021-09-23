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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

İki yıldır aşk yaşayan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde düzenlenen törene 200 kişi katıldı. Birçok fenomenin de katıldığı gecede panik anları yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı. Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 09:56
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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

Başarılı şef Arda Türkmen, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'le dün akşam düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

GELİNİN ETEĞİ YANIYORDU

İki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin düğününde panik anı yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

Panik yaşayan davetliler, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına son anda engel oldu. Görüntüler ise sosyal medyada en çok ilgi çekenlerden biri oldu.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Gelin Melodi Elbirliler, düğünde iki adet gelinlik giyerek geceye damga vurdu.