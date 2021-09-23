23 Eylül 2021, Perşembe
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korkutan kaza! Gelinliği yanıyordu
İki yıldır aşk yaşayan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde düzenlenen törene 200 kişi katıldı. Birçok fenomenin de katıldığı gecede panik anları yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı. Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 09:56
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