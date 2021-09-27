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Bursa’da ilginç düğün! Konvoyu gören dönüp bir daha baktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Bursa’da ilginç düğün! Konvoyu gören dönüp bir daha baktı

Bursa'da kent sakinleri kamyoncu düğününü görenler hayrete düştü. Damadın arkadaşları yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler.

Bursa'da bir kamyon şoförünün konvoyunu ve düğününü görenler şaşkına döndü.

Düğün alanına arkadaşları ile kamyon lastiğiyle geldiler.

Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon şoför damat, öteki kamyoncu arkadaşları ile beraber anayolda kamyonlarla beraber konvoy yaptılar.

Görenler ise "kamyoncu düğünü işte böyle olur" dedi.

Yoldan geçen diğer sürücüler ise olanları şaşkınlıkla izledi.

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