Sultan Eren cinayetinde ‘vicdan’ şerhi! Katilin cezasına ‘haksız tahrik’ indirimi yok

İstanbul'da bir inşaat firmasında çalışan 24 yaşındaki Erencan Eren akrabası 22 yaşındaki Sultan Eren ile 2015 senesinde dünya evine girdi. Evlendiklerinde çocuklarının olmasını rağmen çocuk sahibi olamayan çiftten Sultan Eren, kist tedavisine başladı. Sultan'ın doktoru kocası Erencan Eren'den sperm sayımı yaptırmasını istedi. Fakat Erencan gururuna yediremediğinden bunu reddetti.

KARISINDAN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

Tedavi sürecinde Sultan hamile kaldı. Erencan Eren ise doktorun tavsiyesini yanlış anlayarak kendisinin yetersiz olduğu sonucunu çıkartarak eşinin başka birinden hamile kalabileceğinden şüphelenmeye başladı.

KAPIYA NOT BIRAKIP KAÇMIŞ

Zaman zaman eşi ile bu yüzden tartışan Erencan Eren, 2017 yılı Ocak ayında yine aynı sebeple eşiyle tartışarak evinde sakladığı tabancayla 6 aylık hamile eşini kafasından vurarak öldürdü. Evin kapısına "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını astıktan sonra valizini alıp otobüsle Tunceli'ye giden zanlı üç gün sonra kaldığı otelde yakalandı.

"SİZİ CENNETE KENDİMİ CEHENNEME GÖNDERİYORUM"

Evde arama yapan polis zanlının "Karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Poyrazım seni de çok seviyorum. Bu hayatta yapamadım, tutunamadım. Sizi cennete kendimi cehenneme gönderiyorum. Herkesten özür dilerim ama babam ve annem sebebim siz oldunuz. Eren Sultan Poyraz" yazdığı notu buldu. Erencan Eren, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Cumhuriyet Savcısı sanık Eren'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezada indirime gidilmemesini talep etti. Mahkeme, 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek' suçunu işleyen sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

HAKSİZ TAHRİK İNDİRİMLERİ UYGULANAMAZ

Mahkemenin oy çokluğuyla verdiği kararda, sanığın savunmasına göre gebe olduğu anlaşılan eşi Sultan Eren'in, "Bebek senden değil. Etek giy sokağa öyle çık" şeklinde sözler beyan ettiği söylense de, öldürme olaylarında sanığın kendi kusurlarından kaynaklanan eyleminden dolayı lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Mahkeme başkanı Hakim Fatih Taşdemir karara muhalefet şerhi koyarak sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istedi.

Sanık Erencan Eren'in avukatı, haksız tahrik indirimi uygulanarak sanığını cezasının düşürülmesi için dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda ise Sultan Eren'in sözleri nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek verilen ceza bozuldu.

Bozma kararına Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyelerinden biri ise karşı oy yazdı. Hakim karara karşı düştüğü notta, dosya kapsamında sanığın iddialarını destekleyen bir delil bulunmadığı, bizzat Erencan'ın anne ve babasının 14 ay birlikte yaşadıkları gelinleri Sultan'ın gayet mazbut bir insan olduğunu, evine ve ailesine bağlı, giyimine kuşamına özen gösterdiğini anlattıklarını, Erencan'ın ise eşinin kendisini aldattığına ilişkin bir anlatımda bulunmadığını söylediklerini belirtti.

OLAY GÜNÜ EŞİ MAKYAJ YAPMIŞ

Katil zanlısının, olay günü eşinin makyaj yaptığını, dışarı çıkmak için giyindiği şeklindeki savunmasının da doğrulanmadığı, aksine kadının makyajsız ve normal kıyafetleri ile ölü bulunduğu, yapılan DNA incelemesi ile bebeğin babasının da sanık olduğunun kesin olduğunu belirten ceza dairesi üyesi, Sultan'ın eşine yönelik sadakat yükümlülüğüne aykırı hiçbir davranışı bulunmamasına rağmen Erencan'ın aşırı kıskançlık göstererek sürekli eşinin kendisini aldattığı ve bebeğin babasının başkası olduğu gerekçesi ile maktulü suçladığını vurguladı.

'ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNE MUHALEFET EDİYORUM'

Olay günü yaşanan tartışma sonrasında Sultan'ın "bebek senden değil, etek giy dışarı çık" dediğinin doğru olarak kabul edilse bile, Erencan'ın mazbut ve iffetli bir kadına sürekli olarak başkasından hamile kaldığı şeklindeki suçlamasının ağır bir hakaret teşkil ettiği, maktulün bu hakaretlerden bunalıp bir anlık kızgınlıkla "bebek senden değil etek giy de çık" şeklinde hakaretlere karşılık vermesinin gayet doğal olduğunu belirten Hakim, "bu söylem haksız tahrik oluşturmayacağı gibi, ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı mahkeme kararının onanması yerine bu nedenle bozulması şeklindeki sayın çoğunluğun görüşüne muhalefet ediyorum" dedi.