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Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçaklayıp kovaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçaklayıp kovaladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi, tartıştığı şahsı pek çok kez bıçakladı, sokak boyunca kovaladı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen akşam sularında Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri tartıştığı adamı bıçaklamaya başladı.

DEFALARCA BIÇAK DARBESİ ALDI

Defalarca bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan bıçaklı saldırgan, sokak ortasında kaçan şahsı kovaladı.

KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİLER

Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önce bıçakladı sonra kovaladı ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KOVALADI
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