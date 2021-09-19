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Bursa’da taksi şoförü bıçaklı saldırıya uğradı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Bursa’da taksi şoförü bıçaklı saldırıya uğradı!

Bursa’da, Uğur K. Adlı 38 yaşındaki taksi şoförü, yolcu almaya giderken aracına binmeye çalışan iki saldırgan tarafından bıçaklandı. Taksi şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, 2 zanlı yakalandı.

Olay, geçen akşam sularında Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde gerçekleşti.

16 T 0458 plakalı taksi şoförü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola koyuldu. Bu esnada, iddiaya göre B.A. ile A.N., taksiyi durdurup binmek istedi.

BİRÇOK BIÇAK DARBESİ ALDI

Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi.

Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı. Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı.

YARALARINA ALDIRMADAN TELEFONDA KONUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.

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