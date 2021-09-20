Alkollü baba kızlarının yanında otomobilini polislerin üzerine sürdü!
Erzurum Yakutiye’de kaza yapan alkollü baba önce 2 kızının önünde emniyet güçleriyle tartıştı, ardından lastiği patlak otomobilini emniyet güçlerinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 3.23 promil alkollü olduğu tespit edilen bir şahıs 25 ABV 057 plakalı aracıyla henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.
ALKOL METREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı.
2 KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAYLARA TANIK OLDU
Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.
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