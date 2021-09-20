Alkollü baba kızlarının yanında otomobilini polislerin üzerine sürdü!





Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 3.23 promil alkollü olduğu tespit edilen bir şahıs 25 ABV 057 plakalı aracıyla henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.