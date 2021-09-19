Son dakika: Suriye'de saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."