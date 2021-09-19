Son dakika: Suriye’de saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."