Kiralar neye göre zamlanıyor? Kiralarda fiyat artışı nasıl önlenecek? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

AVRUPA MODELİ NE DEMEK?

Bir de pandemi koşullarının normal hayata geçmesi sebebiyle de kırsalda ve yazlıkta olan vatandaşlarımız da uzaktan iş yerine birebir iş yerlerinde olmayı tercih etmeye başladılar ve konut ihtiyacı oldu. Türkiye'de bu zamana kadar ciddi yurtlar yapıldı ama tam yeterli değil. Artan ihtiyacı karşılamak için Avrupa'da da olduğu gibi Türkiye'de gayrimenkul şirketlerini sadece kiralama yapacak bir sisteme teşvik etmek gerekiyor. Bu ne demek? Gayrimenkul şirketleri inşaat yapan şirketler artık konut veya iş yerlerini satmaktan ziyade kiraya vererek onlara hem vergisel anlamda bir kolaylık aynı zamanda da bir KDV'den muaflık sağlandığı taktirde özellikle özel sektörler gayrimenkul kiralama şekline dönmeye başlayacaklar. Çalışmalar devam ediyor birkaç yılı alacaktır.