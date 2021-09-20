Kiralar neye göre zamlanıyor? Kiralarda fiyat artışı nasıl önlenecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların sebebi ne? Bu artış nasıl önlenecek? Avrupa modelinin detayları neler? Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Rayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada "Bu zulmün önüne geçeceğiz" ifadelerini kullanarak "Kira artışlarında suistimal varsa bakanlar takibe alacak" dedi.
Kira fiyatlarında yaşanan afaki artış için hükümet düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.
Peki detayları neler? Fahiş kira artışlarının sebeplerini ve alternatif çözümleri neler? Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KİRA FİYATLARI NEDEN ARTTI?
Bu noktaya birden bire niye geldik kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Geçirdiğimiz 1,5 yıldır bir pandemi süreci vardı ve geçen yıl okullar tamamen uzaktan eğitim sistemiyle tüm okullarımız kapalıydı. Öğrencilerimiz özellikle büyükşehirde olan öğrencilerimiz memleketlerine dönmüşlerdi. Ayrıca büyük metropol şehirlerde insanlar pandemi nedeniyle kırsal yerlere taşınmayı tercih ettiler bu süreçte. Ne zaman ki MEB ve YÖK artık yüz yüze eğitim sistemine geçme ilanından itibaren de öğrencilerimiz hemen acilen yurt ve konut arayışlarına girdiler.
AVRUPA MODELİ NE DEMEK?
Bir de pandemi koşullarının normal hayata geçmesi sebebiyle de kırsalda ve yazlıkta olan vatandaşlarımız da uzaktan iş yerine birebir iş yerlerinde olmayı tercih etmeye başladılar ve konut ihtiyacı oldu. Türkiye'de bu zamana kadar ciddi yurtlar yapıldı ama tam yeterli değil. Artan ihtiyacı karşılamak için Avrupa'da da olduğu gibi Türkiye'de gayrimenkul şirketlerini sadece kiralama yapacak bir sisteme teşvik etmek gerekiyor. Bu ne demek? Gayrimenkul şirketleri inşaat yapan şirketler artık konut veya iş yerlerini satmaktan ziyade kiraya vererek onlara hem vergisel anlamda bir kolaylık aynı zamanda da bir KDV'den muaflık sağlandığı taktirde özellikle özel sektörler gayrimenkul kiralama şekline dönmeye başlayacaklar. Çalışmalar devam ediyor birkaç yılı alacaktır.
BELEDİYELERE DE GÖREV DÜŞÜYOR
Benzer olay Almanya'da Berlin'de yaşandı. Berlin Belediyesi artan kira miktarlarına karşı önlem olarak 15 bin konut alma yoluna gitti. Oradaki yerel yönetim artan kamuoyu baskısını da göz önüne alarak acilen 15 bin konutu satın alma yoluna giderek kısa vadede bir çözümlemeye gitti. Biz de bu şekilde bir sürü atıl binalarımız var kullanılmayan binalarımız var bu binaları biz de öğrencilerimize konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza cüzi kiralarla kiralama yoluna giderek kısa vadede bir çözüm üretmiş olabileceğiz. Burada önemli olan husus bakanlığın da şu an çalışmaları devam ediyor. Artık bu işlere belediyelerin de girmesi lazım. Belediyenin de birçok şirketleri var. Belediyeler kendi ilçelerindeki öğrencilerin konut ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakları var.
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