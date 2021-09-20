20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Defalarca bıçakladı, yol boyu kovaladı

Defalarca bıçakladı, yol boyu kovaladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2021 10:29
Güncelleme:20.09.2021 10:30
Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir şahıs, tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı, sokak boyunca kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişi arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.

Tartışma kavgaya döndü

İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri tartıştığı adamı bıçaklamaya başladı. Defalarca bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan bıçaklı saldırgan, sokak ortasında kaçan şahsı kovaladı. Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önce bıçakladı sonra kovaladı
Önce bıçakladı sonra kovaladı
Faciayı yaralanan sürücü engelledi
Faciayı yaralanan sürücü engelledi
Senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü!
Senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü!
İzmir’de koca dehşeti
İzmir’de koca dehşeti
Sel bölgesinde okullar başladı
Sel bölgesinde okullar başladı
Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık
Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık
Kovid-19’dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike
Kovid-19'dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den yağış uyarısı!
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji'den yağış uyarısı!
İstanbul yeni haftaya nasıl başlıyor?
İstanbul yeni haftaya nasıl başlıyor?
Koca dehşeti! Böyle darp etti
Koca dehşeti! Böyle darp etti
Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var
Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
Daha Fazla Video Göster