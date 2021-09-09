Eczacıbaşı’na bir darbe daha: 3 kuruşluk dava

Olayın duyulmasının ardından Bülent Eczacıbaşı'nın sosyal medya hesabından kendisini haklı çıkarabilmek için tüm izin ve ruhsatları tam olan inşaatın ruhsatsız olduğunu iddia ederek, eleştiri oklarını kendi üzerinden atmaya çalıştığı belirtildi. Eczacıbaşının 'Çamur at izi kalsın' mantığıyla hareket ederek, hukuk ve ahlak dışı açıklamalarının Çağdaş Holding'in piyasadaki olumlu algısına zarar verdiğine dikkat çekildi.

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