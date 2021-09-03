Bülent Eczacıbaşı uyarılara aldırış etmedi: Silahlı adamlarıyla şantiye bastı!

"İMAR AFFINA BAŞVURDUK" DİYEREK SAVUNDU

Uydu görüntüsü üzerinden tüm bu kanunsuzlukları belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi'ne hem de CİMER'e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı'nın konuya dair tek açıklaması ise "Zaten imar affı başvurusunda bulunduk" demek olmuştu.