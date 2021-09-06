Bodrum’da silahlı şantiye baskını! Eczacıbaşı çifti görüntüleri inkar etti! İşte ilk ifadeleri

"ELİM TELEFONA ÇARPTI…"

Biz aracımızdan indiğimizde Çağdaş Holding'in kendilerine ait araziyi doldurarak yükselttiklerini gördük. Ben bu durumu fotoğraflamak için telefonumu çıkarttığımda bir anda kalabalık bir grup üzerimiz doğru gelmeye başladı. Bu grubun içerisinde 1 veya 2 kişi cep telefonları ile bizi görüntülüyordu. Bende bu duruma karşı tepki göstererek herhangi bir kastım olmaksızın elimi savurdum ve görüntü alamayacaklarını söyledim. Ben kesinlikle olayla görüntü alınan telefona zarar vermek amacıyla hareket etmedim. Daha sonra elim telefona çarptı ve telefon yere düştü. Telefon yerdeyken ben herhangi bir şekilde telefona temas etmedim. Sonrasında eşimle birlikte olay yerinden ayrıldık."