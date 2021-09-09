Yangından kurtulmak için 4. kattan aşağı atladı!
Afyonkarahisar’da 20 dairenin bulunduğu katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşanırken, dördüncü kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 şahıs yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar Döryol Mahallesi'ndeki Gazeteciler Sitesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, B-1 7nci bloğun bodrum katındaki kiler kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. 20 dairenin olduğu binada duman ve alevler aniden bina etrafını ve içini sardı.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Yangını gören apartman sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı. Ancak yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi.
Yangından yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Bölgede tahliye çalışması sürüyor.
5 YARALI
Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı.
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