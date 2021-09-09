Yangından kurtulmak için 4. kattan aşağı atladı!

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Yangını gören apartman sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı. Ancak yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi.