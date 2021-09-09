Yağmur Önüt’ün katili tekrar yargı karşısında

ACILI ANNE: KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUM

Anne Sevgi Gülseren ise "İnsan sevdiğine av tüfeği doğrultur mu? Halası silahın bozuk olmadığını söylüyor. Savcı 'seven cinayet işlemez, aile evinde cinayet hayatın olağan akışına aykırı' diyor. Cinayet için uygun bir yer mi var? Benim kızım öldü. Sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Yargıtay bozma kararından önce duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının katıldığını ancak bu celse için tebligat çıkarılmadığını belirtti. Mahkeme bu nedenle tebligat çıkarılmasına ve Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ilişkin kararın avukatın duruşmaya katılma durumuna göre verilmesine hükmetti. Sanık Egemen Vardar'ın tutuklu yargılanma talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.