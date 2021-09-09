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Yağmur Önüt’ün katili tekrar yargı karşısında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Yağmur Önüt’ün katili tekrar yargı karşısında

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kız arkadaşı Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi sebebiyle bozdu. Yargıtay’ın bozma hükmünün akabinde bugün ilk duruşma görüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016'da Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Egemen Vardar ile ilgili aynı okulda okuyan 20 yaşındaki sevgilisi Yağmur Önüt'ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak ölmesine sebep olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması sorulan sanık Vardar, Yargıtay ilamına katılmadığını söyleyerek "Yargıtay kararında küçük bir odada silah kurcalamanın ölüm ile neticeleneceği düşünülebilir diye bir ibare var. Ben silahın bozuk olduğunu biliyordum" dedi.

"OLAYDAN SONRA KAÇMADI, AMBULANS ÇAĞIRDI"

Sanık avukatı da Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını söyleyerek "Sanık genç, hiçbir şeyden habersiz. Aralarında husumet yok. 3 yıldır birlikteler. Taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek bir husus yok. Olaydan sonra Egemen psikolojik olarak kendisini toparlayamadı. Olaydan sonra kaçmadı, ambulans çağırdı" dedi.

ACILI ANNE: KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUM
Anne Sevgi Gülseren ise "İnsan sevdiğine av tüfeği doğrultur mu? Halası silahın bozuk olmadığını söylüyor. Savcı 'seven cinayet işlemez, aile evinde cinayet hayatın olağan akışına aykırı' diyor. Cinayet için uygun bir yer mi var? Benim kızım öldü. Sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Yargıtay bozma kararından önce duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının katıldığını ancak bu celse için tebligat çıkarılmadığını belirtti. Mahkeme bu nedenle tebligat çıkarılmasına ve Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ilişkin kararın avukatın duruşmaya katılma durumuna göre verilmesine hükmetti. Sanık Egemen Vardar'ın tutuklu yargılanma talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"KIZIMI ÖLDÜRESİYE SEVMEDİM ÖLESİYE SEVDİM"
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde gözyaşları içinde konuşan anne Sevgi Gülseren "Benim kız çocuğumun av hayvanı gibi hiçbir değeri yokmuş. Ben kızıma bunu yapan katilin yüzüne tükürmedim, küfür etmedim. Ben mahkemeye başvurdum. 5 yıldır buraya geliyorum bana hakaret ediyorlar. O kızımı seviyormuş. Ben kızımı öldüresiye sevmedim ölesiye sevdim. Şu mahkemeler bitmeyecekse ben kendimi de öldüreceğim. Pompalı av tüfeği ile benim kızım öldü. Şakaymış. Gülüyorlar eğleniyorlar" dedi.

NELER OLDU?

Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda zanlı Egemen Vardar'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 7 sene mahkumiyetine, sonrasında da zanlının iyi halini göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 'bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü YARGITAY’IN KARARI BOZMASININ ARDINDAN İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

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