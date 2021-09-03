Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Eczacıbaşı YKB Bülent Eczacıbaşı kariyeri nasıl?

lmperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology'den Kimya Mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS'in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikayelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı da yayınlanmıştır.