Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Eczacıbaşı YKB Bülent Eczacıbaşı kariyeri nasıl?
Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kariyeri merak edilen konulardan birisi oldu. Son günlerde sosyal medyada ismi sık sık gündeme gelen Bülent Eczacıbaşı’nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 1974 yılında iş hayatına giriş yapan Bülent Eczacıbaşı’nın; Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) bulunuyor.
Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kariyeri merak edilen konulardan birisi oldu. Son günlerde sosyal medyada ismi sık sık gündeme gelen Bülent Eczacıbaşı'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 1974 yılında iş hayatına giriş yapan Bülent Eczacıbaşı'nın; Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) bulunuyor.
BÜLENT ECZACIBAŞI KİMDİR?
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışma yaşamına 1974 yılında başladı. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
lmperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology'den Kimya Mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS'in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikayelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı da yayınlanmıştır.
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