Esenyurt’ta öfkeli motokurye dehşet saçtı! İETT otobüsüne tekmeli saldırı

Olay, geçen gün öğle sularında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre yemek servisi yapan bir motokurye, İETT otobüsünün çarpmasıyla yere düştü. Bu duruma öfkelene motokurye, arkadaşını da olay yerine çağırarak ortalığı birbirine kattı.

İçinde yolcuların olduğu otobüsü tekmeleyen motokuryeler, vatandaşlara ve otobüs sürücüsüne güç anlar yaşattı.