Samsun'daki bir mahallede 545 gündür korona vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken Samsun'daki bir mahalle Türkiye'nin dikkatini çekti. Bafra ilçesindeki Gökalan Mahallesi'nde tam 545 gündür koronavirüs testi pozitif çıkan olmadı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.
Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı aşılamanın etkisiyle düşüşe geçti. 5 hafta Türkiye'nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun, zor günleri geride bıraktı.
Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti. Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.
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