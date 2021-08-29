Iğdır’da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü ani manevra yaptı: Ölü ve yaralı var

Araçta sıkışan Mehmet Çekim, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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