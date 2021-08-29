Iğdır'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü ani manevra yaptı: Ölü ve yaralı var
YAŞAM DHA
Iğdır’da bir kamyonet sürücüsü karşısına çıkan köpeğe vurmamak için ani manevra yaptı. Kamyonet manevra sebebiyle karşı şeride geçerek, devrildi. Bu esnada yoldan geçen başka bir kamyonetin devrilen araca çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza akşam sularında Iğdır'a bağlı Küllük köyü etrafında meydana geldi. Tuzluca ilçesi yönüne seyir halinde olan 51 yaşındaki Burhan Atlas hakimiyetindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, yola çıkan köpeğe vurmamak için sürücüsünün ani manevra yapmasıyla kontrolden çıktı.
Kamyonet yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Bu esnada karşı istikametten gelen Mehmet Çekim hakimiyetindeki 35 KZP 58 plakalı kamyonet, yola devrilen araca çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Burhan Atla olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araç sürücüsü Mehmet Çekim yaralandı.
Araçta sıkışan Mehmet Çekim, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
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