Tekirdağ'da feci kaza! Burnu bile kanamadan kurtuldu
YAŞAM İHA
Tekirdağ'nın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, sollama yaptığı sırada şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Feci kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. hakimiyetindeki 59 TE 552 plakalı araç Çerkezköy Cezaevi yolundan Pınarça Mahallesi yönüne doğru hareket ediyordu.
Aynı yönde önünde hareket halindeki bir aracı sollayan Selahattin K., akabinde Turan A. hakimiyetindeki 06 BVB 360 plakalı aracı da geçmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Selahattin K., aracıyla beraber yoldan çıkarak taklalar attı.
Şanslı şoför, yol dışındaki boş arsaya devrilen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Jandarma görevlilerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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