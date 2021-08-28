Tekirdağ’da feci kaza! Burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. hakimiyetindeki 59 TE 552 plakalı araç Çerkezköy Cezaevi yolundan Pınarça Mahallesi yönüne doğru hareket ediyordu.

Aynı yönde önünde hareket halindeki bir aracı sollayan Selahattin K., akabinde Turan A. hakimiyetindeki 06 BVB 360 plakalı aracı da geçmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Selahattin K., aracıyla beraber yoldan çıkarak taklalar attı.