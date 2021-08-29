Düğünleri kabusa döndü! Havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Kırsal Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mahallede yapılan bir düğünde kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslarca havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar düğündeki davetlilerden M.Ö ile N.Y'ye isabet etti.