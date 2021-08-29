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Düğünleri kabusa döndü! Havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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Düğünleri kabusa döndü! Havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep’te, bir düğünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Kırsal Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mahallede yapılan bir düğünde kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslarca havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar düğündeki davetlilerden M.Ö ile N.Y'ye isabet etti.

Düğün davetlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerin akabinde yaralılar ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emniyet olayla ilgili inceleme başlattı.

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