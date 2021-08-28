Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

Kazada Mustafa T. ile Nail Genç (25) ve Ali Kızılandullah (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Eflani Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

