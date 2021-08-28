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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

Son dakika haberi: Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücünün hatalı sollaması sonucu otomobil başka bir otomobile çarparak takla attı. 3 Kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 19:29
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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

Kaza, Eflani - Pınarbaşı karayolu Kayalar mevkiinde meydana geldi.

Recep D. idaresindeki 34 CLH 396 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen Mustafa T. (26) idaresindeki 34 JP 873 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak takla attı.

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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

Kazada Mustafa T. ile Nail Genç (25) ve Ali Kızılandullah (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Eflani Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hatalı sollama kaza getirdi! Feci kaza anı kameraya yansıdı