Ankara'da yan yana dizilmiş 5 köpek ölüsü bulundu
Başkent Ankara’nın Ayaş ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği iddia edilen 5 sokak köpeğinin ölüsü bulundu. Köpeklerin dördünün ölü bedenini yan yana yatarken bulduklarını ifade eden site yöneticisi, bu halin öldüren şahıs ya da şahıslara tarafından kasten yapıldığını iddia etti.
Antalya'da 5 yavru köpeğin zehirlendikten sonra işkence edilerek öldürülmesinin akabinde bir köpek katliamı haberi de Ankara'nın Ayaş ilçesinden geldi. Teke Mahallesi Çamözü Kümeevleri mevkiindeki Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, geçen gün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu gördü. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine çok üzülen Kükrer, durumu jandarmaya ihbar etti.
Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi gönderildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan da kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsiye götürüldü.
"SİTEDE 30- 40 CİVARINDA KÖPEK YAŞIYORDU"
Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, sitelerinin çok geniş bir alanı olduğunu, o yüzden köpeklerin site içerisinde beslendiğini söyledi. Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30- 40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen. Hayvanlar, Allah'ın dilsiz kullarıdır, yarın Allah'ın huzurunda nasıl verecekler bu hesabı?" diye konuştu.
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