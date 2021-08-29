Ankara’da yan yana dizilmiş 5 köpek ölüsü bulundu

Antalya'da 5 yavru köpeğin zehirlendikten sonra işkence edilerek öldürülmesinin akabinde bir köpek katliamı haberi de Ankara'nın Ayaş ilçesinden geldi. Teke Mahallesi Çamözü Kümeevleri mevkiindeki Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, geçen gün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu gördü. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine çok üzülen Kükrer, durumu jandarmaya ihbar etti.

Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi gönderildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan da kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsiye götürüldü.