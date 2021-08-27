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Son dakika: Konya'da korkunç kaza! Patlayıcı yüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: Konya’da korkunç kaza! Patlayıcı yüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Son dakika haberine göre: Konya’da hafif ticari araç ile patlayıcı yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmail Yılmaz (48) idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı TIR'ın kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçtaki 5 yolcu hayatını kaybetti.

Ticari araçtaki yaralı bir yolcu ile hafif yaralı TIR sürücüsü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Patlayıcı maddenin yola dökülmesi üzerine karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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