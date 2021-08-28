Son dakika: Alpay Kalyon Alaçatı'da cinayete kurban gitmişti! Eski eşi isyan etti: İğreniyorum
Son dakika haberine göre İzmir Alaçatı'da bar kavgasına karışan Alpay Kalyon, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anında yanında olan eski eşi Sırma Akman, Instagram hesabından, "İğreniyorum... Yalancı saygınız sevginiz yere batsın...Dilerim ki hiçbiriniz benim yaşadığımı yaşamayın..." diyerek isyan etti.
Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.
Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.
Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.
Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen (32) tarafından boğuşma sırasında bıçaklandı. Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olayla ilgili Faruk Baştosun, Maşallah Türkmen, Oğuzhan Gedik, Hüseyin Naymar (28), işletme sahibi Cemil Üngör, mesul müdür Muhlis Aktürk ile O.S. isimli toplam 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi serbest kalırken Baştosun ile Türkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ŞİDDET UYGULANDIĞINI GÖRDÜK'
Eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ile mesul müdür Muhlis Aktürk'ün ifadeleri ortaya çıktı. Olay sırasında Alpay Kalyon'un yanında bulunan eski eşi Sırma Akman tanık olarak ifade verdi, yaşadıklarını anlattı.
Akman ifadesinde, "Eski eşim ve arkadaşlarımız ile birlikte eğlenmeye gittik. Program bittikten sonra mekandan çıkışta tanımadığımız birinin bir kadına şiddet uyguladığını gördük. Bunun üzerine Alpay ve Yiğit olaya müdahale etti ve tartışan kadın ile adamı ayırmaya çalıştı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Maşallah Türkmen ile Faruk Baştosun isimli kişiler 'Bu mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek Alpay ve Yiğit ile tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyünce taburelerle saldırdılar. Kavga esnasında Alpay göğsünden bıçaklandı" dedi.
CİNAYETTEN SONRA KAYITLARI SİLMİŞLER
Öte yandan Alper Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi.
Şüpheli Muhlis Aktürk hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
"KARDEŞİM KADINA ŞİDDET KONUSUNDA ÇOK DUYARLIYDI"
Alpay Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon konuştu. Kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alper Kalyon, " Alpay şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken canından oldu.
Kardeşim kadına şiddet konusunda çok duyarlıdır. O gün de şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken başına bu olay geldi. Böyle bir olayda nasıl oluyor da mekan çalışanları şiddet gören kadını kurtarmaya çalışan kardeşime saldırıyorlar. Buna anlam veremiyorum.
Kardeşim kalleşçe öldürüldü. O gece herkesin kadına şiddet uygulayan adamın elinden o kadını kurtarması gerekirdi. Kardeşim Alpay karıncanın canı incinsin istemezdi.
Haklı gördüğü bir insanın sonuna kadar yanında olurdu. Haksızlığa tahammülü yoktu. Alpay her zaman 'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' mantığıyla hareket eden biriydi. Adalete güveniyoruz. Şüphelilerin gereken en ağır cezayı alacaklarını düşünüyorum" dedi.
Eski eşi gözleri önünde öldürülen Sırma Akman, instagram'dan bir paylaşım yaptı. Genç kadın, "Evet hayat devam ediyor ama saygı...??? Aile fotoğraflarınızı paylaşmaya devam etmenizden iğreniyorum. Yalancı saygınız sevginiz yere batsın...Dilerim ki hiçbiriniz benim yaşadığımı yaşamayın..." ifadelerini kullandı.
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