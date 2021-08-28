Son dakika: Alpay Kalyon Alaçatı’da cinayete kurban gitmişti! Eski eşi isyan etti: İğreniyorum

"KARDEŞİM KADINA ŞİDDET KONUSUNDA ÇOK DUYARLIYDI"

Alpay Kalyon'un ağabeyi Alper Kalyon konuştu. Kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alper Kalyon, " Alpay şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken canından oldu.

Kardeşim kadına şiddet konusunda çok duyarlıdır. O gün de şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken başına bu olay geldi. Böyle bir olayda nasıl oluyor da mekan çalışanları şiddet gören kadını kurtarmaya çalışan kardeşime saldırıyorlar. Buna anlam veremiyorum.