28 Ağustos 2021, Cumartesi
Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler
İzmir'in Çeşme ilçesinde darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadesine ulaşıldı. Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösteren kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi. Şüpheli Muhlis Aktürk hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:01
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