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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

İzmir'in Çeşme ilçesinde darp edilen kadını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ifadesine ulaşıldı. Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösteren kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi. Şüpheli Muhlis Aktürk hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.08.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:01
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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.

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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.

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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen (32) tarafından boğuşma sırasında bıçaklandı. Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili Faruk Baştosun, Maşallah Türkmen, Oğuzhan Gedik, Hüseyin Naymar (28), işletme sahibi Cemil Üngör, mesul müdür Muhlis Aktürk ile O.S. isimli toplam 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi serbest kalırken Baştosun ile Türkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme! Kamera kayıtlarını silmişler

O İFADELERE ULAŞILDI
Eski eşi gözlerinin önünde can veren Sırma Akman'ın ile mesul müdür Muhlis Aktürk'ün ifadelerine ulaşıldı. Olay sırasında Alpay Kalyon'un yanında bulunan eski eşi Sırma Akman tanık olarak ifade verdi, yaşadıklarını anlattı.