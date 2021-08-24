Darp edilen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Alpay Kalyon cinayetinde flaş gelişme

BİR KADININ DARBEDİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti. Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk B., Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.