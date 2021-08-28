Isparta'da sokağa atılmışlardı İzmir'de evleri çıktı!
Isparta'da yaşadıkları evden eşyalarıyla birlikte sokağa atılan 3 kişilik ailenin gerçekleri ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir'de evi oldukları ortaya çıkan aileyi bu şehre gönderdi.
Isparta'da 3 gün önce kirayı ödemedikleri ve evi kötü kullandıkları gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Cebbar ailesinin İzmir'de evi olduğu ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile, eşyalarıyla birlikte İzmir'e gönderildi.
Bahçelievler Mahallesi 3011 sokakta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Halil Cebbar ve ailesi 25 Ağustos gecesi kaldıkları evden eşyaları toplanarak, kapı dışarı bırakıldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Cebbar'ın engelli eşi ve oğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Aile daha sonra o geceyi kendilerine rezervasyon yaptırılan otel odasına geçirdi.
MAHKEME KARARIYLA TAHLİYE EDİLMİŞ
Ev sahibinin Cebbar ailesinden kirayı ödemediği ve evi kötü kullandığı gerekçesiyle daha önce sözlü ve yazılı olarak evi boşaltmalarını istediği ancak evden çıkmamaları üzerine mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği öğrenildi.
İZMİR'DE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileyle ilgilenerek, araştırma yaptı. Yapılan araştırmada Halil Cebbar'ın İzmir'de bir evinin olduğu ve kızının da orada yaşadığı öğrenildi. Ailenin talebi üzerine Cebbar ailesinin eşyaları bir kamyonete yüklenerek İzmir'e gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği bir araçla da aile refakatçi eşliğinde İzmir'e gönderildi.
"İZMİR'DE KALABİLECEKLERİ BİR MEKANA NAKİLLERİNİ SAĞLADIK"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, ailenin evden atıldığını muhtardan öğrendiklerini belirterek, ihbar alır almaz sosyal destek ekibinin bölgeye gittiğini söyledi. Kütük, "Yapmış olduğumuz incelemede kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından zorla ve mahkeme kararıyla atıldığını öğrendik. Gittiğimizde bahçede yaşadıklarını gördük. Baba, anne ve çocuk var. Baba 1950 doğumlu, anne de o yaşlarda. Annenin yüzde 87 ağır engeli var. Oğlunun da engeli var. Bu bilgileri öğrendikten sonra İzmir'de kızlarının olduğunu ve orada ikamet ettiklerini öğrendik. Babanın İzmir'de evinin olduğunu ve oraya gitmek istediği yönünde bize müracaatı üzerine sosyal yardımlaşma vakfımızdan bir araç kiraladık. Eşyaları o araca yükleyip, il müdürlüğümüzün de aracını sosyal servis elemanlarımızı ailenin yanına refakatçi vererek, İzmir'de kalabilecekleri bir mekana nakillerini sağladık. Kızları da orada yaşıyormuş" dedi.
"BİR AİLEMİZİ SOKAKTA EVSİZ KALMAKTAN KURTARMIŞ OLDUK"
Kütük, aileyle ilgili tüm bilgilerin İzmir İl Müdürlüğü ve Buca Sosyal Hizmet Merkezi ile paylaşıldığını belirterek, "Orada da takiplerini sağlamak için üzerimize düşen görevi yaptık. Dolayısıyla bir ailemizi sokakta, evsiz kalmaktan kurtarmış olduk" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?