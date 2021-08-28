Isparta’da sokağa atılmışlardı İzmir’de evleri çıktı!

Isparta'da 3 gün önce kirayı ödemedikleri ve evi kötü kullandıkları gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Cebbar ailesinin İzmir'de evi olduğu ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile, eşyalarıyla birlikte İzmir'e gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi 3011 sokakta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Halil Cebbar ve ailesi 25 Ağustos gecesi kaldıkları evden eşyaları toplanarak, kapı dışarı bırakıldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Cebbar'ın engelli eşi ve oğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Aile daha sonra o geceyi kendilerine rezervasyon yaptırılan otel odasına geçirdi.