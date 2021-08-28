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Isparta'da sokağa atılmışlardı İzmir'de evleri çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Isparta’da sokağa atılmışlardı İzmir’de evleri çıktı!

Isparta'da yaşadıkları evden eşyalarıyla birlikte sokağa atılan 3 kişilik ailenin gerçekleri ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir'de evi oldukları ortaya çıkan aileyi bu şehre gönderdi.

Isparta'da 3 gün önce kirayı ödemedikleri ve evi kötü kullandıkları gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Cebbar ailesinin İzmir'de evi olduğu ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile, eşyalarıyla birlikte İzmir'e gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi 3011 sokakta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Halil Cebbar ve ailesi 25 Ağustos gecesi kaldıkları evden eşyaları toplanarak, kapı dışarı bırakıldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Cebbar'ın engelli eşi ve oğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Aile daha sonra o geceyi kendilerine rezervasyon yaptırılan otel odasına geçirdi.

MAHKEME KARARIYLA TAHLİYE EDİLMİŞ

Ev sahibinin Cebbar ailesinden kirayı ödemediği ve evi kötü kullandığı gerekçesiyle daha önce sözlü ve yazılı olarak evi boşaltmalarını istediği ancak evden çıkmamaları üzerine mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği öğrenildi.

İZMİR'DE EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileyle ilgilenerek, araştırma yaptı. Yapılan araştırmada Halil Cebbar'ın İzmir'de bir evinin olduğu ve kızının da orada yaşadığı öğrenildi. Ailenin talebi üzerine Cebbar ailesinin eşyaları bir kamyonete yüklenerek İzmir'e gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği bir araçla da aile refakatçi eşliğinde İzmir'e gönderildi.

"İZMİR'DE KALABİLECEKLERİ BİR MEKANA NAKİLLERİNİ SAĞLADIK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, ailenin evden atıldığını muhtardan öğrendiklerini belirterek, ihbar alır almaz sosyal destek ekibinin bölgeye gittiğini söyledi. Kütük, "Yapmış olduğumuz incelemede kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından zorla ve mahkeme kararıyla atıldığını öğrendik. Gittiğimizde bahçede yaşadıklarını gördük. Baba, anne ve çocuk var. Baba 1950 doğumlu, anne de o yaşlarda. Annenin yüzde 87 ağır engeli var. Oğlunun da engeli var. Bu bilgileri öğrendikten sonra İzmir'de kızlarının olduğunu ve orada ikamet ettiklerini öğrendik. Babanın İzmir'de evinin olduğunu ve oraya gitmek istediği yönünde bize müracaatı üzerine sosyal yardımlaşma vakfımızdan bir araç kiraladık. Eşyaları o araca yükleyip, il müdürlüğümüzün de aracını sosyal servis elemanlarımızı ailenin yanına refakatçi vererek, İzmir'de kalabilecekleri bir mekana nakillerini sağladık. Kızları da orada yaşıyormuş" dedi.

"BİR AİLEMİZİ SOKAKTA EVSİZ KALMAKTAN KURTARMIŞ OLDUK"

Kütük, aileyle ilgili tüm bilgilerin İzmir İl Müdürlüğü ve Buca Sosyal Hizmet Merkezi ile paylaşıldığını belirterek, "Orada da takiplerini sağlamak için üzerimize düşen görevi yaptık. Dolayısıyla bir ailemizi sokakta, evsiz kalmaktan kurtarmış olduk" diye konuştu.

"BUNU HAK ETMEDİM"

Baba Halil Cebbar, evden atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, maliyeden emekli olduğunu, kirasını ödediğini ve bu durumu hak etmediğini söylemişti.

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